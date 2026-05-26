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Martes 26 de mayo de 2026

Fiscalía investiga agresión de motociclistas en Parral; analizan excluir al club involucrado

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación por la agresión cometida por un grupo de motociclistas contra una familia en la zona centro de Parral, mientras que el Gobierno Municipal analiza posibles sanciones administrativas y la eventual exclusión del club involucrado de futuras concentraciones motociclistas.

El alcalde Salvador Calderón Aguirre confirmó que el caso ya se encuentra bajo investigación de las autoridades competentes y reiteró que su administración mantiene una postura de cero tolerancia ante cualquier acto de violencia que afecte la convivencia social y la imagen turística del municipio.

De acuerdo con el edil, el incidente fue protagonizado por cinco integrantes de una agrupación conformada por más de 40 miembros, por lo que la posible sanción institucional será definida tras una serie de mesas de diálogo con dirigentes y representantes de los distintos motoclubes que participan en los eventos de la ciudad.

Calderón Aguirre informó que sostuvo reuniones con directivos de la organización señalada para expresar el rechazo del municipio a este tipo de conductas y enfatizar la necesidad de preservar un ambiente seguro para las familias y visitantes.

Asimismo, señaló que la responsabilidad penal corresponde a las autoridades investigadoras, mientras que los propios clubes deberán valorar la aplicación de medidas disciplinarias internas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Aunque inicialmente se contempló la posibilidad de imponer un veto definitivo al grupo involucrado, la decisión final será tomada de manera conjunta con los organizadores de la Concentración Motociclista.

El caso ha generado indignación entre la ciudadanía debido a que recuerda un incidente ocurrido en marzo pasado, cuando integrantes del motoclub “Vagos” presuntamente agredieron a un hombre y a su hijo menor de edad durante una concentración motociclista. Según testigos, la agresión se originó luego de que el afectado impactara accidentalmente una motocicleta, situación que derivó en una golpiza que le provocó lesiones de gravedad, incluido un pulmón colapsado.

Las autoridades reiteraron que continuarán las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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