Fiscalía investiga bloqueos carreteros en Aldama como maniobra de distracción

Jueves 19 de febrero de 2026

La Fiscalía General del Estado informó que los recientes bloqueos en la carretera Aldama fueron realizados por un grupo delictivo como maniobra de distracción, con el objetivo de concentrar a las autoridades en zonas como Falomir.

El fiscal general, César Jáuregui Moreno, señaló que no se reportaron lesionados durante los bloqueos y que la acción no obedeció a un motivo lógico aparente, sino que buscaba desactivar patrullajes en núcleos urbanos estratégicos, en lo que la Fiscalía describió como “jalar la marca”.

La investigación apunta a que los responsables intentaron atraer a los destacamentos a áreas específicas para reducir la vigilancia en otras zonas. Por el momento, no se ha establecido una vinculación directa con la detención de “El 03” ni se ha confirmado que los bloqueos implicaran violencia.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer responsabilidades y deslindar la participación de los involucrados.