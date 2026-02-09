Fiscalía investiga ejecución de hombre localizado en camioneta en el autódromo La Cantera

Lunes 9 de febrero de 2026

La Fiscalía General del Estado investiga la ejecución de un hombre que fue localizado sin vida al interior de una camioneta Chevrolet Silverado en las instalaciones del autódromo La Cantera, área colindante con el sector de Altozano.

La víctima fue identificada como Manuel Q. M., de 37 años de edad, confirmaron autoridades durante el desarrollo de las diligencias ministeriales.

El hallazgo se registró luego del reporte de una camioneta estacionada con las luces encendidas. Al acudir al lugar, elementos de la Policía Municipal se aproximaron al vehículo y localizaron en su interior al masculino con heridas producidas por proyectil de arma de fuego. La unidad fue identificada como una Chevrolet Silverado gris, modelo reciente.

Tras la localización, el área fue acordonada para preservar la escena. Agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento de evidencias y las diligencias periciales correspondientes, con el objetivo de integrar indicios que permitan esclarecer los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la hora exacta del hallazgo, ni detalles sobre la dinámica del ataque, el posible móvil o la participación de otras personas. La información permanece reservada mientras continúan las investigaciones.