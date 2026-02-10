El Estado

Martes 10 de febrero de 2026

Fiscalía reporta aumento en vinculaciones y sentencias por robo durante 2025

La Fiscalía de Distrito Zona Centro de Chihuahua informó que durante 2025 se registró un incremento significativo en vinculaciones a proceso, cateos y sentencias por delitos de robo, gracias a la labor de la Unidad Especializada en Investigación de Robos y la coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Melissa Vázquez, coordinadora de la unidad, detalló que se alcanzaron 452 vinculaciones a proceso, lo que representa un aumento cercano al 30% respecto a 2024. Asimismo, se realizaron alrededor de 100 cateos y 571 detenciones vinculadas a este delito.

Entre los resultados judiciales más relevantes, se reportaron 148 sentencias condenatorias, incluyendo casos de robo agravado a tiendas de conveniencia con penas de hasta 14 años de prisión. Destaca también la sentencia de 40 años impuesta a una mujer acusada de robo agravado y secuestro exprés, quien operaba principalmente en la zona centro de la ciudad.

La Fiscalía enfatizó que la colaboración entre corporaciones de seguridad y la denuncia ciudadana han sido factores clave para lograr estos resultados, y reiteró su compromiso de fortalecer las acciones contra el delito de robo.

