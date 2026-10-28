Flávio Bolsonaro llega a Estados Unidos tras salir de Brasil vía Argentina

Miércoles 28 de octubre de 2026

Miami, Estados Unidos.- El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Estados Unidos acompañado de su esposa y sus dos hijas, luego de abandonar Brasil y viajar inicialmente hacia Argentina.

El avión que trasladó a la familia aterrizó en el Aeropuerto Ejecutivo de Opa-locka, en Miami, dos días después de que Bolsonaro fuera derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en la elección presidencial de Brasil.

De acuerdo con la información difundida, Bolsonaro salió de territorio brasileño después de negarse a cumplir una orden de la Corte Suprema que le exigía entregar sus pasaportes.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció previamente que otorgaría visas a Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas, permitiendo su ingreso a Estados Unidos.

Para llegar a Florida, el excandidato salió primero de Brasil rumbo a Argentina y posteriormente tomó un vuelo hacia territorio estadounidense.

La salida ocurre mientras Bolsonaro enfrenta al menos dos investigaciones federales en Brasil. Una de ellas está relacionada con señalamientos de presunto lavado de dinero, corrupción y evasión fiscal vinculados con su relación con Daniel Vorcaro, antiguo propietario de Banco Master.

Bolsonaro ha negado haber cometido delitos, aunque reconoció haber solicitado recursos a Vorcaro para financiar una película relacionada con su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Una segunda investigación de la Policía Federal brasileña indaga presuntos vínculos entre el excandidato y un abogado investigado por operaciones de lavado de dinero.

La llegada de Bolsonaro a Estados Unidos se produce además en medio de la controversia postelectoral en Brasil, luego de que el Partido Liberal reconociera oficialmente el triunfo de Lula, mientras el excandidato mantiene cuestionamientos y acciones legales relacionadas con el proceso electoral.