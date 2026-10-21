Flávio Bolsonaro pide anular candidatura de Lula por presunto uso electoral de WhatsApp oficial

Miércoles 21 de octubre de 2026

Brasilia, Brasil.– La campaña del senador Flávio Bolsonaro presentó una denuncia ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para solicitar la anulación de la candidatura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien acusa de utilizar una cuenta gubernamental de WhatsApp para promover acciones de su administración durante el periodo electoral.

De acuerdo con la denuncia, Lula habría incurrido presuntamente en abuso de poder al utilizar recursos y canales oficiales para enviar de manera masiva información sobre programas gubernamentales, lo que, según la campaña de Bolsonaro, representaría una ventaja frente a sus adversarios.

Entre los programas difundidos estarían Bolsa Família, Gás do Povo, Luz do Povo y Farmácia Popular. La oposición también cuestionó el posible uso de información proveniente de bases de datos gubernamentales para dirigir los mensajes a determinados ciudadanos.

Además de solicitar la anulación de la candidatura, la acción busca suspender nuevos mensajes y que la cuenta oficial GovBR utilice una imagen neutral durante el proceso electoral.

La controversia ocurre a pocos días de la segunda vuelta presidencial, en la que Lula busca un nuevo mandato frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La disputa electoral también alcanzó a Meta, propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram. El TSE solicitó a la compañía demostrar que garantiza condiciones equitativas para ambas campañas, después de que el equipo de Lula denunciara supuestas restricciones en la difusión de sus contenidos.

Meta informó que implementó las medidas solicitadas por la autoridad electoral y rechazó haber favorecido deliberadamente a alguno de los candidatos.

En paralelo, la campaña de Lula prepara una acción para intentar anular la candidatura de Flávio Bolsonaro por una presunta interferencia de Meta en el proceso electoral, según la información difundida.

Las denuncias deberán ser analizadas por el Tribunal Superior Electoral y, hasta el momento, ninguna de las acusaciones implica por sí misma una determinación judicial de responsabilidad o la cancelación de alguna de las candidaturas.