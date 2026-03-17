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Martes 17 de marzo de 2026

Florida: Hombre vende su casa en cinco días con ayuda de ChatGPT

Un caso se viralizó en redes sociales luego de que Robert Levine, residente de Cooper City, Florida, vendiera su casa en tan solo cinco días gracias al apoyo de la inteligencia artificial ChatGPT.

En lugar de contratar a un agente inmobiliario, Levine decidió poner a prueba la IA en todo el proceso de venta, desde la planificación, fijación de precios y campañas de marketing, hasta recomendaciones para mejorar la apariencia de la propiedad.

“Repintamos un par de habitaciones de la casa porque ChatGPT dijo que ahí es donde se obtiene el mayor retorno de la inversión”, explicó Levine, quien junto con su familia, siguió los consejos de la herramienta para maximizar el valor de la vivienda.

Gracias a esta estrategia, Levine ahorró miles de dólares en comisiones y consiguió vender la casa cinco días después de iniciar la búsqueda de comprador. Incluso utilizó la IA para encontrar una empresa de mudanzas confiable.

Levine destacó que la inteligencia artificial puede ayudar a los usuarios a ganar confianza y experiencia en procesos complejos, aunque reconoció que no todos se sienten listos para gestionar una venta completa sin apoyo profesional.

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