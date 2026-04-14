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Martes 14 de abril de 2026

Fortalece CNOP estructura en centro-sur con nuevos liderazgos

La dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Rosy Carmona, realizó una gira de trabajo por la región centro-sur de Chihuahua, con el objetivo de fortalecer la estructura territorial mediante el nombramiento de nuevos liderazgos municipales.

El recorrido inició en La Cruz, donde se formalizaron designaciones para los municipios de Camargo, San Francisco de Conchos, La Cruz y Saucillo, con la participación de síndicas y dirigentes partidistas de la región.

Posteriormente, la gira continuó en Rosales, donde se tomó protesta a representantes de Delicias, Julimes y Rosales, en un evento que reunió a autoridades municipales, regidores y exalcaldes.

Durante los encuentros, Carmona destacó la importancia de consolidar liderazgos cercanos a la ciudadanía. “Estamos construyendo una estructura viva, cercana y comprometida, que camina las colonias, que escucha y que responde”, afirmó.

Como parte de la estrategia organizativa, se designó a José Sotelo como coordinador regional, mientras que Gabriela Franco fue nombrada enlace estatal con las sindicaturas.

En representación del Comité Directivo Estatal, asistió Fernando Martínez Sosa, quien respaldó las acciones orientadas a reforzar la estructura territorial del organismo.

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