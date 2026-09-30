Fortalece Chihuahua vínculos internacionales para impulsar innovación y transición verde

Miércoles 30 de septiembre de 2026

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), participa en la misión de estudio de IURC LAC, iniciativa de la Unión Europea que reúne en Chihuahua a representantes de Portugal, Colombia y Rumania para identificar oportunidades en innovación, sostenibilidad y desarrollo económico.

La misión se desarrolla del 28 de septiembre al 2 de octubre en Chihuahua y Cuauhtémoc, como parte de la Comunidad de Práctica 2, “Green and Just Transition”, en la que Chihuahua participa junto con Greater Porto/LIPOR, Portugal; Hunedoara, Rumania; y Valle del Cauca, Colombia.

El programa impulsa a las regiones participantes a analizar sus capacidades, detectar oportunidades en sectores emergentes y tradicionales y avanzar en el diseño de proyectos que puedan traducirse en acciones concretas. Para Chihuahua, la agenda se concentra en temas como economía circular, valorización de residuos, simbiosis industrial, descarbonización y fortalecimiento de capacidades regionales.

Durante la jornada de trabajo, el secretario de SIDE, Ulises Fernández Gamboa, participará en el diálogo con las delegaciones internacionales para presentar las capacidades de la capital y establecer puntos de encuentro con las estrategias que desarrollan las regiones participantes.

Como parte de la agenda, Chihuahua será presentado como una plataforma de inversión e innovación, mientras que Cuauhtémoc será abordado como un caso de estudio por las experiencias desarrolladas en economía circular, manejo de residuos, simbiosis industrial y participación ciudadana, en un territorio con una importante vocación agroindustrial.

En la jornada participarán la Dirección General de Industria, la Agencia Estatal de Desarrollo Energético (AEDE), la Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua (Prodech) y representantes de las secretarías de Desarrollo Rural y de Desarrollo Urbano y Ecología, junto con Coparmex Chihuahua, GCC y la Red Universitaria Chihuahua Green.

La participación de estos actores permitirá mostrar las capacidades del estado desde distintas perspectivas y generar conexiones con las regiones visitantes.

A través de IURC LAC, Chihuahua busca identificar acciones piloto, oportunidades de financiamiento internacional y proyectos vinculados con inversión sostenible, aprovechando el intercambio de conocimiento y experiencias entre los territorios participantes.

Con esta misión, Chihuahua fortalece su presencia en redes internacionales y proyecta las capacidades de su ecosistema productivo, académico y gubernamental para atender los retos de la transición verde y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico.