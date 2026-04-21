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Martes 21 de abril de 2026

Fortalece Isela Martínez lazos con el Museo Comunitario Tarike para impulsar su continuidad

La regidora Isela Martínez Díaz sostuvo una reunión con integrantes de la Fundación Cultural Tarike, A.C., asociación responsable del Museo Comunitario Tarike, con el objetivo de respaldar los espacios que preservan la identidad y la memoria colectiva de la ciudad.

La Regidora señaló la importancia de apoyar a las asociaciones civiles que promueven la participación ciudadana cultural.

Estuvo presente en esta reunión la subdirectora de Comercio y Turismo de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, Vanesa Baca Salcido, y se dialogó sobre diversas estrategias para apoyar a este recinto cultural y contribuir a que continúe ofreciendo servicios a la ciudadanía, consolidándose como un punto de encuentro para la historia y la cultura en la capital.

El Museo Tarike alberga una exposición permanente sobre la historia de la ciudad de Chihuahua, además de salas dedicadas a las etapas prehispánica, colonial, Reforma, Porfirismo, Revolución y contemporánea, cada una ambientada de acuerdo con su contexto histórico.

Está ubicado en la calle 4a No. 2610, en la colonia Centro, de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 17:00 horas, ofreciendo a visitantes locales y foráneos la oportunidad de acercarse al pasado de la región.

Isela Martínez destacó que el Museo Tarike representa un esfuerzo valioso por conservar y difundir el patrimonio histórico de Chihuahua, al brindar una experiencia educativa que apreciar los hechos históricos y condiciones que han dado forma a la capital chihuahuense.

Señaló la importancia de acompañar y fortalecer este tipo de iniciativas ciudadanas, al ser fundamentales para mantener viva la historia, fomentar la identidad y promover la participación cultural en la comunidad.

Finalmente, Isela Martínez reiteró su disposición de seguir trabajando de la mano con organizaciones de la sociedad civil para impulsar acciones que beneficien a espacios culturales y a quienes hacen posible su permanencia.

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