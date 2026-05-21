Fortalece Lupita Borruel red de Casas de Enlace; está cerca de llegar a las 100 en Chihuahua

Jueves 21 de mayo de 2026

La regidora de la Comisión de Salud, Lupita Borruel, continúa consolidando el proyecto de Casas de Enlace en el municipio de Chihuahua, una estrategia ciudadana que está próxima a alcanzar las 100 sedes activas en distintas colonias de la capital, acercando a las familias los servicios, programas y apoyos del Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla.

Como parte de este crecimiento, recientemente se realizó la apertura de nuevas Casas de Enlace en las colonias Portales, Minerales III, Nombre de Dios y Valle de la Madrid, espacios que permitirán atender de forma más cercana y eficiente las necesidades de las y los vecinos.

A través de este proyecto, promotoras y promotores voluntarios funcionan como un vínculo directo entre ciudadanía y gobierno, canalizando solicitudes, orientando a las familias y acompañando gestiones relacionadas con distintas dependencias municipales, no sólo en materia de salud, sino en cualquier tema que competa al Gobierno Municipal.

Lupita Borruel agradeció a las nuevas promotoras que decidieron sumarse a esta red ciudadana, destacando que muchas de ellas se integraron tras observar los resultados positivos que las Casas de Enlace han generado en otras colonias.

“Cada colonia tiene sus propias necesidades y particularidades, por eso es tan importante contar con el apoyo de las y los vecinos, porque son ellos quienes conocen de primera mano lo que realmente hace falta. Gracias a este trabajo en equipo podemos atender necesidades reales y concretas de las familias”, expresó la regidora del Partido Acción Nacional.

La regidora compartió además que se encuentra contenta de estar cada vez más cerca de llegar a las 100 Casas de Enlace en el municipio de Chihuahua, ya que esto representa la oportunidad de ampliar la atención ciudadana y fortalecer el trabajo cercano con la comunidad.

“Nos permite estar presentes en más colonias, escuchar más familias y responder de manera más eficiente. Además, buscamos brindar herramientas útiles de gestión a nuestras promotoras y promotores voluntarios, para que puedan ayudar mejor a su comunidad. Seguimos caminando y trabajando de manera humana y cercana”, concluyó.