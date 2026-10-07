Fortalece SDR infraestructura rural para enfrentar la sequía y mejorar caminos

Miércoles 7 de octubre de 2026

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), fortalece la infraestructura del campo chihuahuense con trabajos de maquinaria rural para mejorar el uso y aprovechamiento del agua, así como las condiciones de los caminos en las comunidades en lo que va del año 2026.

Se prevé cerrar el año con más de 11 mil horas-máquina destinadas a la rehabilitación de infraestructura agropecuaria. Una hora-máquina equivale al tiempo durante el cual un equipo pesado, como un tractor, excavadora o maquinaria especializada, trabaja de manera directa en una obra.

Asimismo, se contempla concluir 2026 con más de 260 presones, además de labores de mantenimiento y rehabilitación en cauces de ríos y arroyos, con acciones en 35 municipios.

Dentro de la Estrategia Estatal de Atención a la Sequía, se realizaron tres obras de perforación de pozos y cinco estudios de aforo en Aldama, Camargo, Jiménez, San Francisco de Borja y Saucillo.

Estos análisis permiten determinar cuánta agua puede extraerse de un pozo por segundo y generar información para planear mejor su aprovechamiento.

En materia de conectividad rural, de 2021 a 2026 se han construido y rehabilitado más de 44 mil kilómetros de caminos de terracería, lo que facilita el traslado de personas, productos e insumos en las comunidades rurales.