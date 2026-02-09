El Estado

Fortalece SSPE coordinación con Congreso del Estado desde Ciudad Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE) estuvo presente en la Sesión de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, celebrada en Ciudad Juárez, como parte de las acciones para fortalecer la coordinación institucional con el Poder Legislativo.

En representación del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, acudió el titular de la Dirección Jurídica de la SSPE, Omar Tinoco Torres, quien destacó la relevancia de mantener una comunicación y colaboración permanente con las y los diputados locales.

Tinoco Torres señaló que para la SSPE es fundamental la coordinación con el Poder Legislativo, ya que permite una correcta aplicación de la ley desde todas las áreas y subsecretarías que integran la Policía del Estado, así como el fortalecimiento del marco jurídico que rige las acciones en materia de seguridad pública.

La SSPE refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con los poderes del Estado, a fin de consolidar estrategias conjuntas que contribuyan al fortalecimiento de la seguridad y el estado de derecho en Chihuahua.

Abren registro para el programa “Mi Beca Chihuahua Competitividad 2026”

