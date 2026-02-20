El Estado

Fortalece SSPE gestión documental con visita al Archivo General Municipal de Puebla

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Coordinación de Archivo de la Dirección General Jurídica, participó en un recorrido y visita técnica al Archivo General Municipal de Puebla, específicamente en su archivo histórico y de concentración, considerado uno de los más importantes del país.

La visita se realizó durante la semana pasada y tuvo como objetivo principal que el personal de la SSPE conociera y compartiera mejores prácticas archivísticas, entre ellas el manejo de documentación histórica y de interés institucional.

Durante el recorrido, se adquirieron conocimientos y técnicas especializadas en materia de organización, conservación física y digital, así como en el manejo adecuado de documentos históricos, lo que representa un modelo de referencia para fortalecer los procesos internos de gestión documental en la Secretaría.

Asimismo, se llevó a cabo una reunión de trabajo en la que la coordinadora de Archivo de la SSPE, Analia Donají Velasco, estableció un acuerdo de colaboración con María Teresa Cordero, directora del Archivo Municipal de Puebla, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Cabe señalar que el Archivo General Municipal de Puebla resguarda documentos que datan del siglo XVI y es reconocido por la UNESCO debido a su valor histórico, cultural y documental.

Este tipo de acciones y colaboraciones permiten fortalecer la gestión documental y la preservación del patrimonio histórico de la Policía del Estado, como parte de la estrategia institucional impulsada por el secretario Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.

