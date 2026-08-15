Fortalece Sindicatura Municipal a sus brigadas para actuar ante emergencias

Sábado 15 de agosto de 2026

Durante esta semana, integrantes de las brigadas de la Sindicatura Municipal de Chihuahua participan en una serie de capacitaciones enfocadas en fortalecer sus conocimientos, habilidades y capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Las actividades se desarrollan en las instalaciones del ISSCUU, en la Comandancia Sur, y contemplan capacitación en Prevención y Combate de Incendios, Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate, así como Evacuación de Inmuebles.

La Síndica Municipal, Olivia Franco, destacó que la preparación de las brigadas es fundamental para contar con personal capaz de responder de manera organizada y oportuna ante cualquier eventualidad.

“La prevención es fundamental. Estamos fortaleciendo la preparación de quienes integran nuestras brigadas para que cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias para actuar ante una emergencia y, sobre todo, proteger la integridad de las personas”, señaló Olivia Franco.

Asimismo, resaltó que la capacitación permanente permite fortalecer los protocolos internos de seguridad y fomentar una cultura de prevención entre todo el personal de la Sindicatura.

“Queremos brigadas preparadas, responsables y capaces de responder cuando sea necesario. Una actuación oportuna y organizada puede hacer la diferencia ante una situación de emergencia”, puntualizó.

Con estas acciones, la Sindicatura Municipal continúa fortaleciendo la preparación de sus brigadas y promoviendo espacios de trabajo más seguros para todas y todos.