Chihuahua

20.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Sábado 15 de agosto de 2026

Fortalece Sindicatura Municipal a sus brigadas para actuar ante emergencias

Durante esta semana, integrantes de las brigadas de la Sindicatura Municipal de Chihuahua participan en una serie de capacitaciones enfocadas en fortalecer sus conocimientos, habilidades y capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Las actividades se desarrollan en las instalaciones del ISSCUU, en la Comandancia Sur, y contemplan capacitación en Prevención y Combate de Incendios, Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate, así como Evacuación de Inmuebles.

La Síndica Municipal, Olivia Franco, destacó que la preparación de las brigadas es fundamental para contar con personal capaz de responder de manera organizada y oportuna ante cualquier eventualidad.

“La prevención es fundamental. Estamos fortaleciendo la preparación de quienes integran nuestras brigadas para que cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias para actuar ante una emergencia y, sobre todo, proteger la integridad de las personas”, señaló Olivia Franco.

Asimismo, resaltó que la capacitación permanente permite fortalecer los protocolos internos de seguridad y fomentar una cultura de prevención entre todo el personal de la Sindicatura.

“Queremos brigadas preparadas, responsables y capaces de responder cuando sea necesario. Una actuación oportuna y organizada puede hacer la diferencia ante una situación de emergencia”, puntualizó.

Con estas acciones, la Sindicatura Municipal continúa fortaleciendo la preparación de sus brigadas y promoviendo espacios de trabajo más seguros para todas y todos.

Cerrarán por ocho meses carriles de Fuerza Aérea por construcción de paso superior

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Cerrarán por ocho meses carriles de Fuerza Aérea por construcción de paso superior

Descarrilamiento de tren en Inglaterra deja 18 personas heridas

Crece lista de políticos mexicanos a quienes Estados Unidos les retira la visa

Descarrilamiento de tren en Inglaterra deja 18 personas heridas
Pide CCE gobernantes ejecutivos y capaces; ve previsible nombramiento de Bonilla
Buscan a José Pedro; salió de Parral rumbo a Madera y nunca llegó
Detienen a presunto responsable de robo con violencia en tienda Oxxo
Firme llamado de Síndica a IMPULSA para concluir obras pendientes en Bosques de San Pedro
Crece lista de políticos mexicanos a quienes Estados Unidos les retira la visa
Octava Fecha espera a los mejores pilotos en la pista
INM anuncia nuevas medidas para evitar tragedias como la ocurrida en Ciudad Juárez

Municipios

Más Noticias

Cambio en Sección Instructora podría destrabar desafuero de ‘Alito’ Moreno
Cortes de energía afectan suministro de agua en Chihuahua; 43 mil personas registran baja presión
“Soy panista del engrudo, de crucero y de dar la batalla”: César Jáuregui