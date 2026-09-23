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Miércoles 23 de septiembre de 2026

Fortalece Sindicatura cultura de prevención con simulacro de emergencia

Con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y evaluar la capacidad de respuesta ante una situación de emergencia, personal de la Sindicatura Municipal de Chihuahua participó este lunes 21 de septiembre en un simulacro bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.1.

El ejercicio comenzó a las 10:00 horas, con la activación de la alerta y la puesta en marcha de los protocolos establecidos para que el personal actuara de manera ordenada y atendiera las indicaciones correspondientes.

Como parte del simulacro se incluyó el extravío simulado de una o dos personas en uno de los edificios, ejercicio diseñado para poner a prueba los mecanismos de búsqueda, localización, comunicación y coordinación ante una eventual emergencia.

Además, se estableció un centro unificado en el kiosco, desde donde se concentraron las acciones y la información relacionada con el desarrollo del ejercicio.

La Síndica municipal, Olivia Franco, destacó la importancia de que el personal conozca los protocolos y participe activamente en este tipo de ejercicios preventivos.

“Estar preparados puede hacer la diferencia ante una emergencia. Estos simulacros nos permiten poner en práctica los protocolos, mejorar nuestra coordinación e identificar áreas en las que podemos fortalecer nuestra respuesta, siempre poniendo en primer lugar la seguridad de las personas”, señaló Olivia Franco.

La Síndica reconoció la disposición y participación del personal y reiteró que fomentar la prevención también forma parte de la responsabilidad de las instituciones públicas.

“La prevención requiere de la participación de todas y todos. Lo importante es que cada persona sepa qué hacer, cómo actuar y cómo contribuir para mantener la seguridad y el orden ante una contingencia”, agregó.

Con estas acciones, la Sindicatura Municipal refrenda su compromiso de promover entre su personal una cultura de prevención, responsabilidad y actuación coordinada ante situaciones de emergencia.

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