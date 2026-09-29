Chihuahua

17.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Martes 29 de septiembre de 2026

Fortalece Sindicatura la formación de su personal con capacitación de Fundación CIMA

Personal de la Sindicatura Municipal participó en la capacitación “11 cosas para ser feliz”, impartida por instructores de la Fundación CIMA, con el acompañamiento de la Unidad de Género de la Sindicatura Municipal y del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM).

La Síndica Municipal, Olivia Franco, destacó que este tipo de actividades forman parte del compromiso de la institución por fortalecer de manera integral a quienes forman parte de la Sindicatura.

“Queremos que nuestro personal cuente con herramientas que le permitan crecer, fortalecer sus relaciones y desarrollar habilidades que también se reflejen en un mejor desempeño dentro de la institución. La capacitación constante es fundamental para seguir construyendo una Sindicatura más humana, preparada y cercana”, señaló la Síndica Olivia Franco.

Durante la jornada se compartieron herramientas y reflexiones orientadas al crecimiento personal, la conexión con los demás y el fortalecimiento de habilidades aplicables tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana.

Como parte de la metodología de la capacitación, al personal se le aplica un examen previo y otro al finalizar, con el objetivo de evaluar los conocimientos adquiridos y medir el aprendizaje generado durante la sesión.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas por la Unidad de Género de la Sindicatura, en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres, para promover la formación continua y el fortalecimiento institucional.

Designa Morena a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador en Chihuahua rumbo a 2027

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Cancelan cuatro proyectos eléctricos por rechazo de comunidades

Huracán “Polo” enfila hacia Baja California Sur; prevén impacto esta tarde

Incluye Gabinete de Seguridad a Chihuahua en operativo contra huachicol; aseguran 500 mil litros de combustible

Ni la lluvia detuvo el encuentro de César Jáuregui con vecinos de Valle de la Madrid
Semblanza de Cruz Pérez Cuéllar
Fija Infonavit en 862 mil pesos precio máximo de viviendas del Bienestar
Vinculan a proceso a exsecretario de Torreón por delincuencia organizada y lavado de dinero
Pide Cuauhtémoc Estrada respeto a la SCJN ante revisión de reforma electoral de Chihuahua
Atacan a balazos a mujer embarazada en Los Mochis; mueren ella y su bebé
El método de selección debe llevarnos a la candidatura más fuerte: César Jáuregui
Mantiene Protección Civil alerta amarilla ante efectos asociados al huracán Polo

Municipios

Más Noticias

Pide De la Peña a Suprema Corte respetar blindaje electoral aprobado en Chihuahua
Incluye Gabinete de Seguridad a Chihuahua en operativo contra huachicol; aseguran 500 mil litros de combustible
Daniela Álvarez pide a la SCJN mantener blindaje electoral en Chihuahua