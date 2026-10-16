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Viernes 16 de octubre de 2026

Fortalecen Poder Judicial de Chihuahua y Consulado de EU capacitación en justicia penal

La magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, sostuvo una reunión institucional con la cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Katharine Beamer, para fortalecer la cooperación en materia de capacitación especializada para el sistema de justicia penal.

Durante el encuentro analizaron las acciones desarrolladas a través del Centro Estatal para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal y las alianzas de formación establecidas con la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos en México.

También revisaron programas de actualización profesional como “Decisión Penal”, enfocado en la toma de decisiones judiciales y la actuación fiscal en materia penal.

Esta capacitación, impartida por el Centro de Estudios Carbonell a juezas, jueces, magistradas y magistrados, tuvo una duración de 93 horas lectivas.

El encuentro busca mantener la colaboración institucional y fortalecer la preparación de quienes participan en la impartición de justicia penal en Chihuahua.

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