Fotógrafos capturan raro fenómeno atmosférico en Nueva Zelanda: los “red sprites”

Martes 28 de octubre de 2025

Tres fotógrafos lograron capturar imágenes excepcionales de red sprites, un fenómeno eléctrico atmosférico poco frecuente, sobre los acantilados de arcilla cerca de Ōmārama, a unos 240 km al suroeste de Christchurch. El evento ocurrió la noche del 11 de octubre, durante una tormenta inusualmente intensa que se desplazaba por la costa oeste del país.

Los red sprites, también llamados “medusas” por sus tentáculos de luz, son descargas eléctricas que ocurren en la mesosfera, a más de 50 km de altura, y duran apenas unos segundos. Son difíciles de observar fuera de regiones con tormentas extremadamente grandes, como las Grandes Llanuras de Estados Unidos o la Llanura del Noreste de China.

Las imágenes fueron captadas por Tom Rae, de Christchurch, y los españoles Dan Zafra y Jose Luis Cantabrana. Para obtener las tomas, los fotógrafos usaron cámaras modificadas para captar hidrógeno alfa, exposiciones largas y técnicas de procesamiento digital, incluyendo software de inteligencia artificial para resaltar los matices rojos de los sprites.

“Casi nadie en Nueva Zelanda los ha captado antes porque normalmente no tenemos tormentas lo suficientemente grandes como para captarlos”, comentó Rae.

El fenómeno forma parte de los llamados eventos luminosos transitorios, que son descargas eléctricas fugaces sobre tormentas intensas. Su captura requiere colocarse a más de 200 km del borde de la tormenta y equipos especializados, lo que hace que las imágenes obtenidas sean extraordinariamente raras.

A pesar de los avances tecnológicos, los expertos advierten sobre la manipulación con inteligencia artificial, que puede generar falsificaciones de este tipo de fenómenos. Sin embargo, las tomas de Rae y sus colegas destacan por su autenticidad y el detalle natural de los sprites, logrando lo que Rae describió como un momento significativo de su vida y carrera fotográfica, tras años de intentar captar el fenómeno.