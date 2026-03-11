Fracasa reforma electoral de Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados

Miércoles 11 de marzo de 2026

La reforma electoral enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no alcanzó la mayoría calificada requerida para su aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Durante la sesión, la iniciativa obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, cifra insuficiente para reunir las dos terceras partes de los legisladores presentes, requisito indispensable para realizar modificaciones a la Constitución.

Los votos en contra provinieron de legisladores del Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, quienes señalaron preocupaciones sobre los cambios planteados al sistema electoral.

Entre los principales señalamientos de la oposición destacó la posible afectación a la autonomía de las autoridades electorales y a los mecanismos de representación política.

Por su parte, diputados que respaldaron la propuesta argumentaron que la reforma buscaba reducir los costos del sistema electoral, simplificar estructuras administrativas y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana.

No obstante, las bancadas opositoras insistieron en que la iniciativa requería mayor consenso y un análisis más profundo antes de modificar el marco constitucional en materia electoral, lo que finalmente impidió su aprobación.