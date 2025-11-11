Fraccionamiento Monte Xenit: 32 familias fuera de riesgo mientras se analiza posible colapso de viviendas

25.46°C
La situación en el Fraccionamiento Monte Xenit continúa siendo atendida por expertos tras detectarse riesgos de colapso en más de 30 viviendas debido a deficiencias en el muro de contención de la primera etapa del desarrollo.
La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Chihuahua informó que especialistas en topografía, hidrología, geofísica y estructuras, en colaboración con la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), realizan estudios minuciosos para determinar si es posible reparar los daños o mejorar la estabilidad del suelo.
“Los análisis son muy específicos para no dejar cabos sueltos y garantizar que no vuelva a ocurrir una situación que ponga en riesgo a las familias”, señaló la dependencia municipal.
Mientras tanto, el Municipio ha proporcionado apoyos a las 32 familias afectadas, incluyendo renta por seis meses, mudanza y representación legal, manteniéndolas fuera de la zona de riesgo hasta que se definan las acciones a seguir.
Asimismo, todas las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra la desarrolladora Dexe S.A. de C.V. se encuentran en trámite. Las autoridades municipales han notificado formalmente a la empresa que es su responsabilidad resarcir los daños, particularmente en el muro de contención.
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) también se encuentra colaborando, ofreciendo asesoría técnica y respaldando la contratación de un despacho especializado para evaluar posibles soluciones.
Entre los problemas detectados se encuentran:
Riesgos estructurales en los muros.
Cargas mal calculadas.
Fallos en la documentación y factores de seguridad.
Omisiones del desarrollador.
El alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza anunció que, una vez concluidos los diagnósticos, dará a conocer los resultados y los procedimientos legales que se implementarán para garantizar que la empresa repare los daños y proteja a las familias afectadas.
