Fraccionamiento Monte Xenit: 32 familias fuera de riesgo mientras se analiza posible colapso de viviendas

Martes 11 de noviembre de 2025

La situación en el Fraccionamiento Monte Xenit continúa siendo atendida por expertos tras detectarse riesgos de colapso en más de 30 viviendas debido a deficiencias en el muro de contención de la primera etapa del desarrollo.

La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Chihuahua informó que especialistas en topografía, hidrología, geofísica y estructuras, en colaboración con la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), realizan estudios minuciosos para determinar si es posible reparar los daños o mejorar la estabilidad del suelo.

“Los análisis son muy específicos para no dejar cabos sueltos y garantizar que no vuelva a ocurrir una situación que ponga en riesgo a las familias”, señaló la dependencia municipal.

Mientras tanto, el Municipio ha proporcionado apoyos a las 32 familias afectadas, incluyendo renta por seis meses, mudanza y representación legal, manteniéndolas fuera de la zona de riesgo hasta que se definan las acciones a seguir.

Asimismo, todas las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra la desarrolladora Dexe S.A. de C.V. se encuentran en trámite. Las autoridades municipales han notificado formalmente a la empresa que es su responsabilidad resarcir los daños, particularmente en el muro de contención.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) también se encuentra colaborando, ofreciendo asesoría técnica y respaldando la contratación de un despacho especializado para evaluar posibles soluciones.

Entre los problemas detectados se encuentran:

Riesgos estructurales en los muros.

Cargas mal calculadas.

Fallos en la documentación y factores de seguridad.

Omisiones del desarrollador.

El alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza anunció que, una vez concluidos los diagnósticos, dará a conocer los resultados y los procedimientos legales que se implementarán para garantizar que la empresa repare los daños y proteja a las familias afectadas.