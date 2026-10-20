Francia impondrá toques de queda tras ola de disturbios y saqueos

Martes 20 de octubre de 2026

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció la aplicación de toques de queda en algunas ciudades y barrios de Francia, luego de un fin de semana marcado por violentos disturbios, saqueos y daños a comercios en diferentes puntos del país.

Tras una reunión de emergencia con integrantes de su gabinete, Lecornu aseguró que su gobierno utilizará las herramientas necesarias para recuperar la tranquilidad. “Mi determinación de restablecer el orden es absoluta”, afirmó.

El primer ministro atribuyó parte de los hechos violentos a lo que calificó como una “red clandestina” de agitadores de extrema izquierda, a la que acusó de intentar generar desorden en el país de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Pese a la magnitud de los enfrentamientos y daños materiales, Lecornu destacó que no se registraron víctimas mortales. También informó que se desplegó un importante operativo para identificar a los responsables de los saqueos, con cerca de 200 investigadores trabajando solamente en París.

El Gobierno francés estima que al menos 3 mil establecimientos comerciales fueron saqueados durante el fin de semana, mientras distintas ciudades reportaron detenciones y daños a propiedad pública y privada. En París, las autoridades informaron de 351 arrestos.

Gobierno reconoce fallas

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció que las fuerzas de seguridad no estuvieron suficientemente preparadas para enfrentar la magnitud de los disturbios surgidos alrededor de movilizaciones que inicialmente se desarrollaban de manera mayoritariamente pacífica.

Nuñez informó que presentó su renuncia al presidente Emmanuel Macron, aunque ésta no fue aceptada.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, también admitió errores en la actuación gubernamental y habló de una “falla de inteligencia” para anticipar la violencia.

Los toques de queda serán aplicados de manera focalizada. Algunas localidades ya habían comenzado a tomar medidas: en Denain se estableció una restricción nocturna de las 9:00 p.m. a las 6:00 a.m. hasta el 25 de octubre, mientras que en Coulaines se anunció un toque de queda para menores después de las 11:00 p.m.

En Marsella, autoridades locales también impusieron restricciones a las concentraciones, mientras su alcalde, Benoît Payan, reclamó explicaciones al Gobierno nacional y exigió compensaciones por los daños ocasionados a comerciantes.

La tensión podría continuar durante los próximos días. Grupos que participaron en las movilizaciones ya convocaron a una nueva jornada de protestas para el próximo fin de semana, por lo que el Gobierno anunció que reforzará la presencia policial en distintas regiones del país.