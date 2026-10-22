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Jueves 22 de octubre de 2026

Francisco Javier Miranda gana Premio Estatal del Deporte Chihuahua 2026

El profesor Francisco Javier Miranda Arce fue reconocido como ganador del Premio Estatal del Deporte Chihuahua 2026, en la modalidad de Entrenador, dentro de la disciplina de Para-Atletismo.

Con una trayectoria de 40 años, Miranda Arce se ha consolidado como un referente en la formación deportiva, destacando por su trabajo con atletas y por impulsar el desarrollo del deporte adaptado en Chihuahua.

A lo largo de cuatro décadas, su labor ha trascendido los resultados obtenidos en las pistas, al contribuir también en la formación personal y deportiva de distintas generaciones.

El Premio Estatal del Deporte reconoce así su disciplina, perseverancia y compromiso, además de su trayectoria dedicada a promover el talento y acompañar el desarrollo de atletas.

El reconocimiento representa uno de los principales estímulos que se entregan en Chihuahua a quienes, por sus resultados y trayectoria, contribuyen al crecimiento del deporte en la entidad.

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