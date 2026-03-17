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Martes 17 de marzo de 2026

Francisco Muñoz asume presidencia de la CIRT en Chihuahua

Francisco Antonio Muñoz tomó protesta como presidente del Comité Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, en un evento realizado en el salón Diamante del Hotel Sheraton.

La ceremonia contó con la presencia del secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, así como del alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla, y el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

Durante el acto protocolario, autoridades y representantes del sector destacaron la importancia de fortalecer la industria de la radio y la televisión en el estado, así como de mantener una comunicación cercana con la sociedad a través de estos medios.

La nueva dirigencia de la CIRT en Chihuahua buscará impulsar el desarrollo del sector, en un contexto de transformación tecnológica y retos en materia de información y contenidos.

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