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Miércoles 11 de noviembre de 2026

Francisco Sánchez presentará en Chihuahua su libro “Populismo Maldito”

El diputado Francisco Sánchez anunció la presentación de su libro Populismo Maldito, que se llevará a cabo este jueves 12 de noviembre en el Corredor del Distrito 1, en Chihuahua capital, con entrada gratuita para personas mayores de 18 años.

La obra plantea una reflexión crítica sobre el populismo como modelo político y sus posibles consecuencias para el funcionamiento de las instituciones, la concentración del poder y el ejercicio de las libertades individuales.

De acuerdo con el legislador, el libro busca advertir sobre los mecanismos mediante los cuales determinados gobiernos pueden concentrar facultades y debilitar los contrapesos institucionales, poniendo en riesgo los principios democráticos.

Sánchez sostiene que el populismo puede convertirse en un instrumento de control político, por lo que considera necesario analizar sus efectos y promover la participación ciudadana en la defensa de las instituciones.

Durante la presentación se abrirá un espacio de análisis y discusión sobre la situación política nacional, los desafíos que enfrenta México y las posibles alternativas para fortalecer la vida democrática.

El encuentro está programado para las 19:00 horas en el Corredor del Distrito 1, ubicado frente a ARCPark, y está dirigido a personas mayores de edad interesadas en el debate político y la actualidad nacional.

La entrada será gratuita, por lo que los organizadores extendieron la invitación a la ciudadanía para participar en la presentación y conocer los planteamientos desarrollados por el diputado en su publicación.

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