Frenar relección de ’Alito’ reconstruirá a Oposición: Sauri

Jueves 12 de septiembre de 2024

La expresidenta nacional tricolor, Dulce María Sauri, consideró que la posible invalidez de la reelección de Alejandro "Alito" Moreno como dirigente nacional del PRI, es un paso hacia la construcción de una Oposición legal y legítima.

La reforma a los estatutos del PRI fue invalidada ayer por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto nacional Electoral (INE). De aprobarse la resolución en el Consejo General, se anulará la reelección del dirigente nacional tricolor, Alejandro "Alito" Moreno.

"Será también un paso hacia la construcción de lo que, desde mi perspectiva, está demandando la sociedad mexicana a las oposiciones: que sean legales y legítimas representantes de los intereses de un sector de la sociedad que, hoy por hoy, pretende ser borrado de la escena nacional", dijo en entrevista.

Ayer, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE determinó por mayoría que la Asamblea Nacional en la que se aprobó la reforma estatutaria que abrió la puerta a la reelección de "Alito" es ilegal, porque se realizó en el marco del proceso electoral, lo que está prohibido por la legislación.

Sauri explicó que con ello, el artículo 178 de los estatutos vuelve a su estado original, es decir, a establecer el principio de no reelección para las dirigencias del tricolor.

La ex Gobernadora de Yucatán celebró que la Comisión les diera la razón, ya que el argumento central de las impugnaciones que presentaron es que la Asamblea fue convocada prácticamente al día siguiente de la jornada electoral.

"Se valida nuestro argumento central: que la Asamblea fue hecha fuera del tiempo legal para reformar documentos básicos para el PRI y para cualquier partido político", señaló.

Ayer, durante la discusión de la reforma al Poder Judicial en el Senado, "Alito" denunció que el proyecto aprobado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos buscaba "doblarlo", luego de que anunció su voto en contra.

Al respecto, Sauri dijo que la renovación de la dirigencia nacional del tricolor y el inicio de la nueva Legislatura coincidieron como consecuencia de la ilegalidad en la que incurrió el también senador para quedarse con la presidencia del partido.

"El PRI debería estar a punto de expedir la convocatoria para la renovación de su dirigencia, no haciendo otra cosa. Si coincidieron los tiempos fue porque Alejandro Moreno, su insistencia, su atropellada ambición puso al PRI en esa condición y en esa tesitura, no habría otra razón, que quiera él recubrirla o revestirla de acuerdo, una vez más, a su interés personal, bueno, pues eso no es extrañarse", advirtió.

Dijo que aunque Alito tendría derecho de recurrir al Tribunal Electoral, la ratificación del proyecto de la Comisión de Prerrogativas por parte del Consejo General del INE obligaría al senador a dejar la dirigencia del tricolor de forma inmediata.

"En materia electoral no hay suspensión. Alejandro Moreno estaría en condición de acudir al Tribunal Electoral para pedir la revisión de la determinación del INE, pero el efecto inmediato es su separación de la presidencia del Comité Nacional del PRI.

’"Bajo esa misma línea de pensamiento, el Consejo Nacional del PRI tendría que reunirse en forma, ahora sí extraordinaria y urgente, para el nombramiento de una dirigencia interina que se haga cargo de realizar la convocatoria y el proceso de renovación de la dirigencia nacional con las reglas de antes el 7 de julio, es decir, con la prohibición expresa de la reelección", detalló.

Cuestionada sobre la posibilidad de que llegue a la dirigencia algún perfil cercano a Alejandro "Alito" Moreno, Sauri reconoció que si bien existe el riesgo, éste es menor al que implica la permanencia de una dirigencia ilegalmente elegida.

"Si la mayoría de los órganos de dirección del PRI está conformado por personas leales, e incluso podría decir que una mayoría de incondicionales a Alejandro Moreno, desde luego que existe, pero es un riesgo menor al riesgo que corre el PRI si continúa al frente una dirigencia ilegalmente elegida", afirmó.

La priista advirtió que, sin legalidad, sería mucho más difícil dar la batalla que se está librando.

"Esperemos que una determinación de esta naturaleza, la invalidez de la Asamblea, sea visto por el PRI en su conjunto y para las y los priistas como una oportunidad enorme de empezar a transitar un nuevo camino. Y el nuevo camino del PRI no es otra cosa que contribuir a la lucha democrática en México que ya está desatada y que necesita por parte de los partidos políticos un auténtico y radical cambio de rumbo", sostuvo.