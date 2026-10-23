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Viernes 23 de octubre de 2026

Frente frío 3 traerá lluvias fuertes, granizo y rachas de viento a Chihuahua

El ingreso del frente frío número 3 al país provocará lluvias fuertes, actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento durante este fin de semana en distintas regiones del estado, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Las precipitaciones más intensas, con acumulados de 25.1 a 50 milímetros, se esperan en Ahumada, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara y Matamoros.

En Juárez, Ascensión, Madera, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza, Chihuahua y Santa Isabel se pronostican lluvias de entre 5.1 y 25 milímetros, mientras que en Nuevo Casas Grandes, Bocoyna, Cuauhtémoc, Delicias, Jiménez y Ojinaga serán de 2.1 a 5 milímetros.

Además de las lluvias, se esperan rachas superiores a 55 kilómetros por hora en Juárez, Guadalupe, Ahumada y Valle de Zaragoza, con posibilidad de tolvaneras y reducción de visibilidad en algunos tramos carreteros.

En municipios como Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera, Namiquipa, Guerrero, Parral, Allende, Jiménez y Camargo, las rachas podrían superar los 45 kilómetros por hora.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse alejada de árboles, postes, cables eléctricos, bardas, andamios y anuncios espectaculares durante las tormentas, así como mantenerse pendiente de los avisos oficiales. En caso de emergencia, recordó que está disponible el 9-1-1.

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