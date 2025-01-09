Miércoles 18 de noviembre de 2026

La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió que continuarán las bajas temperaturas durante las mañanas y noches en Chihuahua, con registros de hasta 2 grados bajo cero en la Sierra Tarahumara, debido a los efectos del frente frío número 7.

Aunque durante las tardes se esperan condiciones templadas y cálidas en gran parte del estado, las zonas serranas mantendrán un ambiente muy frío, particularmente durante la madrugada del jueves 19 de noviembre.

Para este miércoles, Protección Civil pronostica cielo despejado a parcialmente nublado, vientos de 5 a 15 kilómetros por hora y posibilidad de lluvias aisladas en Janos, con acumulaciones de entre 0.1 y 2 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica y posible granizo.

En Chihuahua capital se espera una temperatura máxima de 24 grados centígrados, mientras que Ciudad Juárez alcanzará 21 grados, Delicias 25, Camargo 24, Ojinaga 23, Parral 22 y Cuauhtémoc 19.

En la Sierra Tarahumara, Madera registrará una máxima de 17 grados, Creel 16 y Guachochi 17. En contraste, Chínipas podría alcanzar los 30 grados, una de las temperaturas más elevadas de la entidad.

Para el jueves 19, las condiciones se mantendrán similares, aunque se prevén rachas de viento superiores a 35 kilómetros por hora en municipios como Ahumada, Matachí, Guerrero, Parral, Matamoros, Allende, Coronado y Jiménez.

También existe posibilidad de lluvias aisladas en López, Coronado y Jiménez, con descargas eléctricas y eventual caída de granizo.

Las temperaturas mínimas más bajas se esperan en El Vergel, con 2 grados bajo cero; Creel, con un grado bajo cero; y Guachochi, con cero grados. En Madera se pronostican 3 grados y en Temósachi apenas un grado centígrado.

Para el jueves, Chihuahua capital podría alcanzar una máxima de 25 grados, Ciudad Juárez 23, Delicias 26, Camargo y Ojinaga 25, mientras que Chínipas llegaría hasta los 31 grados.

De acuerdo con los registros recientes de Protección Civil, Chínipas presentó la temperatura más alta del estado, con 30.4 grados, mientras que Guachochi registró una mínima de 1.4 grados, seguida de Majalca y San Juanito, con 2 grados.

Protección Civil recomendó a la población abrigarse durante las primeras horas del día, extremar precauciones en las comunidades serranas y mantenerse atenta a los cambios meteorológicos, especialmente ante la posibilidad de vientos fuertes, lluvias y granizo.