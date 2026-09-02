Frida, la perrita rescatista que se convirtió en símbolo de esperanza en México

Miércoles 2 de septiembre de 2026

Frida, la perrita rescatista de la Secretaría de Marina (Semar), se convirtió en uno de los elementos caninos más reconocidos de México por su participación en labores de búsqueda y localización de personas.

Entre 2010 y 2017, formó parte de distintos operativos de emergencia derivados de sismos, explosiones y otros desastres, tanto en territorio mexicano como en misiones realizadas en el extranjero.

Su participación cobró especial relevancia durante las labores de búsqueda posteriores a los sismos de septiembre de 2017, cuando las imágenes de Frida utilizando sus características gafas protectoras y botas recorrieron el mundo.

Su trabajo junto con los equipos de rescate la convirtió en un símbolo de solidaridad, servicio y esperanza, además de representar la importancia de las unidades caninas especializadas en la atención de emergencias.