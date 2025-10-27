Frustra Estados Unidos el ingreso de 400 armas de alto poder a México

Lunes 27 de octubre de 2025

Una operación conjunta de agencias federales de Estados Unidos logró frustrar el contrabando de 400 armas de fuego y miles de cartuchos que tenían como destino México, en lo que las autoridades describieron como una de las mayores incautaciones en la frontera sur del país.

El decomiso se llevó a cabo el pasado jueves en el Puente Internacional II de Laredo, Texas, cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) interceptaron dos vehículos que transportaban el arsenal oculto en compartimentos secretos.

Detenidos un padre y su hijo

Según el reporte oficial, los agentes detuvieron a dos personas —un padre y su hijo— en el momento en que intentaban cruzar hacia México. Aunque el comunicado de las agencias estadounidenses no reveló sus identidades, medios locales los identificaron como Emilio Ramírez-Cortez, residente legal en Estados Unidos, y Edgar Ramírez-Díaz, ciudadano estadounidense.

Ambos enfrentan cargos federales por intento de contrabando de material bélico a gran escala, delito que podría implicar penas de hasta 20 años de prisión.

Entre las armas aseguradas se encontraron rifles de asalto de diversos calibres, cargadores de alta capacidad y miles de municiones, según detallaron las autoridades. El comunicado subrayó la magnitud y peligrosidad del cargamento, aunque no ofreció información sobre posibles vínculos de los detenidos con organizaciones criminales.

Incautación sin precedentes en la frontera

Este operativo representa un precedente histórico en la lucha contra el tráfico de armas hacia México. Hasta ahora, el decomiso más grande en la franja fronteriza de Texas y Tamaulipas se había registrado el 6 de septiembre de 2023, en Donna, Texas, donde se aseguraron 270 armas.

“Este tipo de acciones refuerzan la cooperación binacional en la lucha contra el contrabando y el crimen transnacional”, señalaron fuentes del HSI citadas por medios estadounidenses.

Tráfico de armas, un problema persistente

El tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México sigue siendo uno de los principales motores de la violencia en el país latinoamericano. Se estima que siete de cada diez armas decomisadas en México provienen del mercado estadounidense, de acuerdo con informes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Las autoridades mexicanas han insistido en la necesidad de que Washington refuerce el control de ventas y transporte de armas en los estados fronterizos, mientras continúan las demandas judiciales presentadas por México contra fabricantes estadounidenses por negligencia en su distribución.