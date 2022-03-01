Fue Rafael Loera quien solicitó reunión con Maru Campos; descarta acuerdos rumbo a 2027

Lunes 9 de noviembre de 2026

La gobernadora María Eugenia Campos Galván aclaró que fue Rafael Loera Talamantes, exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, quien solicitó una reunión en Palacio de Gobierno, y descartó que durante el encuentro se haya abordado su aspiración de contender por la presidencia municipal de Chihuahua en las elecciones de 2027.

Luego de que trascendiera la reunión entre ambos, la mandataria estatal explicó que recibió al exfuncionario a petición de este último, quien le manifestó su intención de mantener una relación cordial tras su salida del gabinete estatal.

“Él me pidió la cita, yo no se la pedí, yo lo atendí, me dijo que quería llevar las cosas en paz, cosa que yo no tengo ningún problema. Siempre he llevado las cosas en paz con todo el mundo porque yo no tengo problema con nadie. La gente tiene problemas conmigo, pero yo no tengo problema con nadie”, declaró Campos Galván.

La gobernadora fue enfática al señalar que la conversación no estuvo relacionada con las aspiraciones políticas de Loera Talamantes, quien ha manifestado su interés en participar en el proceso interno del Partido Acción Nacional para buscar la candidatura a la alcaldía de Chihuahua.

Sus declaraciones se producen en un contexto de movimientos políticos al interior del PAN, donde distintas figuras comienzan a manifestar sus intenciones de participar en la contienda electoral de 2027.

Descarta observaciones en entrega-recepción

En relación con la salida de Rafael Loera de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Campos Galván también se refirió al procedimiento administrativo de entrega-recepción de la dependencia.

Explicó que, conforme al procedimiento correspondiente, el nuevo responsable de la Secretaría dispone de un plazo de 30 días para presentar posibles observaciones ante la Secretaría de la Función Pública.

Sin embargo, la mandataria señaló que, de acuerdo con la información que tiene, no se registraron irregularidades ni señalamientos derivados de dicho proceso.

“Creo que no hubo ni recomendaciones, ni observaciones”, expresó.

Con ello, la gobernadora indicó que no tenía conocimiento de asuntos administrativos pendientes relacionados con la entrega de la dependencia que anteriormente encabezaba Loera Talamantes.

Cuestiona protagonismo político

Durante sus declaraciones, Campos Galván también hizo referencia a las versiones difundidas en torno al encuentro y cuestionó a quienes buscan generar atención mediática mediante supuestos acercamientos con el Gobierno del Estado.

La mandataria comentó que existen personas a quienes les gusta aparecer en los medios de comunicación, realizar actividades públicas y afirmar que fueron llamadas por la gobernadora, cuando en realidad las reuniones se realizan a solicitud de los propios interesados.

En ese sentido, reiteró que fue Rafael Loera quien pidió la cita y no ella quien lo convocó, al tiempo que insistió en que no existe ningún conflicto personal o político de su parte.

La gobernadora también dejó claro que el encuentro no representó una negociación sobre candidaturas ni un acuerdo relacionado con el futuro político del exfuncionario.

Finalmente, Campos Galván dio por concluida la controversia y envió un mensaje de cordialidad a los integrantes de Acción Nacional.

“Todo está en santa paz y un abrazo a todos los panistas”, concluyó.

Las declaraciones de la mandataria se dan mientras comienzan a definirse las aspiraciones de diversos actores políticos rumbo al proceso electoral de 2027, particularmente en la capital del estado, donde la candidatura del PAN a la presidencia municipal se perfila como uno de los temas centrales de la vida interna del partido.