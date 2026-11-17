Martes 17 de noviembre de 2026

Un aparatoso accidente entre un automóvil Nissan Versa y un tráiler se registró sobre el Libramiento Oriente, a la altura del entronque a Rancho Enmedio, en el tramo que conduce hacia el Aeropuerto Internacional de Chihuahua, dejando cuantiosos daños materiales y personas con lesiones leves.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor del vehículo compacto intentó incorporarse al Libramiento Oriente sin tomar las precauciones necesarias, presuntamente cortando la circulación a la unidad de carga pesada.

Ante la maniobra, el operador del tráiler no logró detenerse a tiempo e impactó uno de los costados del Nissan Versa con la zona de los neumáticos, provocando severos daños en la carrocería.

Tras el accidente, paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los ocupantes del automóvil, quienes presentaron golpes leves.

A pesar de lo aparatoso del choque, ninguno de los involucrados requirió traslado a un hospital, según los reportes iniciales.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, se encargaron de abanderar la zona para prevenir otro accidente y permitir las labores de atención y revisión de las unidades.

Asimismo, los agentes realizaron el peritaje correspondiente para determinar las circunstancias del percance y deslindar responsabilidades.

El accidente dejó importantes daños materiales, principalmente en el automóvil particular, sin que se reportaran personas con lesiones de gravedad.