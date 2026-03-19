Fuerte operativo en El Salado mantiene tensión tras detención de Mónica Zambada

Jueves 19 de marzo de 2026

Tras la detención de Mónica del Rosario Zambada Niebla, la comunidad de El Salado, en Culiacán, permanece bajo un amplio despliegue de seguridad que ha generado expectativa y tensión entre los habitantes.

De acuerdo con reportes preliminares, decenas de elementos de fuerzas federales y militares mantienen resguardada la zona, mientras continúan las acciones derivadas del operativo implementado durante la madrugada.

Testigos señalaron que un helicóptero tipo Blackhawk aterrizó en el lugar para el traslado de la detenida, mientras que otras aeronaves han sobrevolado a baja altura en el sector. Asimismo, se reportó el uso de humo de color para dispersar a los vecinos que se acercaron al área ante la magnitud del despliegue.

La movilización se habría concentrado en las inmediaciones de una propiedad vinculada a Ismael El Mayo Zambada, donde presuntamente se realizó un cateo.

Aunque inicialmente se informó sobre la posible detención de una segunda persona, hasta el momento las autoridades no han confirmado este dato ni han emitido información oficial detallada sobre los resultados del operativo.

El sitio continúa bajo vigilancia, mientras las corporaciones de seguridad mantienen restringido el acceso en diversos puntos de la zona.