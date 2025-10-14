Fuerte operativo en el penal de Aquiles Serdán durante la madrugada

Martes 14 de octubre de 2025

Un intenso operativo de seguridad se llevó a cabo durante la madrugada de este martes en el Centro de Reinserción Social (Cereso) ubicado en Aquiles Serdán, sin que hasta el momento las autoridades hayan informado oficialmente el motivo o los resultados de la intervención.

Desde la noche de ayer comenzaron a circular mensajes en redes sociales y en grupos de familiares de personas privadas de la libertad en ese penal, alertando sobre un ambiente inusual en el interior del centro. Uno de los mensajes decía: “Está muy raro el ambiente, como que algo hay para mañana temprano”, lo que generó incertidumbre y especulación.

Algunos usuarios respondieron señalando que se hablaba de un posible motín en los módulos 1, 2 y 4 del penal. Otros comentaron que sus familiares, internos en el lugar, habían apagado sus teléfonos celulares, lo que incrementó la preocupación entre los allegados.

De acuerdo con información recabada de manera extraoficial, fue alrededor de las 22:00 horas de ayer cuando comenzaron a concentrarse decenas de elementos de la Policía Estatal en las inmediaciones del Cereso. Alrededor de las 03:00 horas de este martes, los efectivos ingresaron al penal para realizar el operativo.

También trascendió la participación de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, aunque esta información aún no ha sido confirmada de manera oficial.

Se especula que podría tratarse de una revisión como las que se han llevado a cabo en otros centros penitenciarios en los últimos meses, en el marco de acciones para asegurar el control interno, detectar objetos prohibidos y prevenir situaciones de riesgo.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades estatales no han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido. Familiares de los internos continúan en espera de información que aclare la situación al interior del penal.