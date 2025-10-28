Fuerte terremoto de magnitud 6.1 sacude el oeste de Turquía

23.46°C
Cielo Claro
Chihuahua, Chihuahua
Martes 28 de octubre de 2025
Ankara, Turquía.– Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió la madrugada del 27 de octubre el oeste de Turquía, provocando daños materiales y una intensa movilización de los equipos de emergencia. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado fallecidos, aunque se reportan decenas de heridos y personas desaparecidas.
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo ocurrió a las 7:48 hora local y tuvo su epicentro cerca de la ciudad de Sandirgi, en la provincia de Balikesir, con una profundidad de 8 kilómetros.
A través de redes sociales, habitantes de la región compartieron videos en los que se observan edificios colapsados, escombros en las calles y labores de rescate emprendidas por las autoridades locales.
El sismo se sintió con fuerza en Balikesir, pero también alcanzó a ciudades cercanas como Izmir, Bursa e incluso algunas zonas de Estambul, donde se reportó alarma entre la población.
Equipos de emergencia y protección civil continúan con las labores de búsqueda y rescate, mientras las autoridades evalúan el alcance total de los daños.
Síguenos en redes sociales
Lo Más Popular Hoy