Fuertes lluvias provocan inundaciones y al menos 20 muertos en el sureste de Brasil

Martes 24 de febrero de 2026

Varias ciudades del sureste de Brasil quedaron severamente afectadas por intensas lluvias este fin de semana, provocando inundaciones, derrumbes y un saldo preliminar de al menos 20 personas muertas, decenas desaparecidas y más de 400 evacuadas.

Las inundaciones se produjeron por el desbordamiento de ríos y el colapso de estructuras, incluido un edificio que se derrumbó por completo en el municipio minero de Ubá, según videos difundidos en redes sociales.

Los fuertes torrentes también arrastraron vehículos, desde autos particulares hasta camiones, dejando calles y avenidas convertidas en ríos. Los servicios de rescate continúan con labores de búsqueda y apoyo a las familias afectadas.

Las autoridades locales han llamado a la población a extremar precauciones ante posibles nuevos desbordamientos y lluvias intensas en la región.