Fuertes vientos provocan tres incidencias en la ciudad; sin lesionados

Miércoles 18 de febrero de 2026

La Subdirección de Bomberos, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, informó que los fuertes vientos registrados en la ciudad durante las últimas horas provocaron tres incidencias, todas sin personas lesionadas.

Según el reporte oficial, los bomberos acudieron a los siguientes puntos:

Derrumbe en el cruce de las calles Ojinaga y Cuarta, en la colonia Centro. No se reportaron lesionados.

Caída de anuncio espectacular en el cruce de Loma Verde y Juan Escutia, en la colonia Lomas Karike.

Árbol caído en la colonia Lomas del Santuario.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la población a extremar precauciones ante las rachas de viento, asegurar objetos que puedan desprenderse y reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 9-1-1.