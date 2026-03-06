México

19.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 6 de marzo de 2026

Fuerzas Armadas capacitan a 8 mil elementos para operativos de la Copa Mundial 2026

Alrededor de 8 mil elementos de las Fuerzas Armadas de México reciben entrenamiento especializado para participar en los operativos de seguridad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo” realizada en Guadalajara, el general Román Villalvazo Barrios explicó que la capacitación, iniciada en enero, abarca distintas especialidades para garantizar la seguridad de los asistentes y delegaciones participantes.

Entre los aspectos que se están entrenando destacan:

Control de multitudes

Reacción táctica inmediata

Manejo ofensivo y defensivo

Escoltas de seguridad para delegaciones

Medicina táctica

Además, a mediados de marzo se llevará a cabo un ejercicio militar de aplicación que involucrará a 23 dependencias federales. Este incluirá simulaciones en gabinete y operaciones en campo, con el objetivo de homologar protocolos y fortalecer la coordinación entre instituciones.

El plan busca garantizar la seguridad integral durante la celebración del torneo internacional en México y asegurar que los operativos se realicen de manera eficiente y coordinada.

Desarticulan célula criminal de Chihuahua dedicada a extorsión en Jalisco

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Walmart Delicias reabre sus puertas con inversión en infraestructura y servicios

Ataque con bote explosivo en aguas iraquíes atribuido a Irán

Regidores participan en entrenamiento de karate en el Dojo Honbu como parte de la gira “En los Zapatos del Deporte”

Avanza Iniciativa para empoderar a niñas y adolescentes en Chihuahua
Trump afirma que el Gobierno cubano “caerá” ante presión de su administración
Ingeniero chihuahuense varado en Emiratos Árabes Unidos por escalada de ataques en el Golfo
Suspenden al juez que reclasificó el caso de la maestra Edna Marilin en Parral
8M: Coparmex Chihuahua reafirma su compromiso con la igualdad, la justicia y el desarrollo de las mujeres
Buscan a joven desaparecida en la colonia Las Torres, Chihuahua
EE. UU. asegura haber derribado 30 buques iraníes y reporta caída en ataques con drones
Israel lanza nueva ola de ataques aéreos contra objetivos del gobierno iraní en Teherán

Municipios

Más Noticias

FGR reporta avances en investigación del Rancho Izaguirre; colectivo cuestiona versión oficial
Nancy “La China” Frías gestiona arranque de obra de alcantarillado en la colonia Deportistas
Adulto mayor es víctima de extorsión telefónica en Cuauhtémoc