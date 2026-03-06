Fuerzas Armadas capacitan a 8 mil elementos para operativos de la Copa Mundial 2026

Viernes 6 de marzo de 2026

Alrededor de 8 mil elementos de las Fuerzas Armadas de México reciben entrenamiento especializado para participar en los operativos de seguridad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo” realizada en Guadalajara, el general Román Villalvazo Barrios explicó que la capacitación, iniciada en enero, abarca distintas especialidades para garantizar la seguridad de los asistentes y delegaciones participantes.

Entre los aspectos que se están entrenando destacan:

Control de multitudes

Reacción táctica inmediata

Manejo ofensivo y defensivo

Escoltas de seguridad para delegaciones

Medicina táctica

Además, a mediados de marzo se llevará a cabo un ejercicio militar de aplicación que involucrará a 23 dependencias federales. Este incluirá simulaciones en gabinete y operaciones en campo, con el objetivo de homologar protocolos y fortalecer la coordinación entre instituciones.

El plan busca garantizar la seguridad integral durante la celebración del torneo internacional en México y asegurar que los operativos se realicen de manera eficiente y coordinada.