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Miércoles 28 de octubre de 2026

Fuga de gas provoca incendio en calentón en el Centro de Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- Una fuga de gas provocó el incendio de un calentón conectado a un tanque en un domicilio ubicado en el cruce de las calles 13.ª e Independencia, en la Zona Centro de Cuauhtémoc.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas del 27 de octubre, cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y encontraron a un hombre intentando controlar el fuego con agua.

Minutos después arribaron elementos del Departamento de Bomberos de Cuauhtémoc, quienes realizaron las maniobras necesarias para controlar y extinguir las llamas.

Un hombre de 78 años explicó a los agentes que, al encender el calentón, detectó una fuga de gas que provocó el incendio del aparato, por lo que decidió sacarlo inmediatamente al exterior para evitar que el fuego se extendiera dentro del inmueble.

Gracias a la intervención de los cuerpos de emergencia, la situación quedó controlada sin que se reportaran personas lesionadas ni mayores incidentes.

Seguridad Pública Municipal exhortó a la población a revisar periódicamente las conexiones de gas y los aparatos de calefacción, especialmente ante la temporada de bajas temperaturas, para reducir el riesgo de incendios e intoxicaciones.

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