Fundación Telmex-Telcel realiza 2 mil 500 cirugías gratuitas de cataratas en cuatro días

Lunes 9 de noviembre de 2026

La jornada médica benefició a pacientes de 11 estados del país y reunió a especialistas nacionales e internacionales en el Estado de México, con el objetivo de recuperar la visión y mejorar la calidad de vida de miles de personas.

Estado de México.- La Fundación Telmex-Telcel llevó a cabo una de las jornadas de atención oftalmológica gratuita más importantes del país, al realizar 2 mil 500 cirugías de cataratas entre el 4 y el 7 de noviembre, beneficiando a pacientes provenientes de 11 entidades federativas.

La cuarta Campaña de Cirugías de Cataratas se desarrolló en el Hospital Integral Coacalco, en coordinación con la Academia Mexicana de Cirugía y el DIF municipal, mediante un operativo médico que permitió atender simultáneamente a cientos de pacientes.

Para llevar a cabo las intervenciones fueron habilitados 16 quirófanos que funcionaron de manera simultánea, con la participación de 50 profesionales de la salud, entre ellos 19 cirujanos, 18 oftalmólogos de apoyo y 13 integrantes del personal de enfermería.

El equipo médico contó con especialistas provenientes de México, España, Brasil, Argentina y República Dominicana, entre quienes participaron Priscila Cruz, Elena Barraquer, Gerardo Valvecchia, Óscar Cervantes y Neto Rosatelli.

Pacientes de 11 estados recuperan oportunidades de mejorar su visión

Durante los primeros tres días de actividades se programaron 700 operaciones diarias, mientras que el sábado 7 de noviembre se realizaron otras 400 intervenciones, alcanzando un total de 2 mil 500 procedimientos gratuitos.

Las personas beneficiadas provinieron de Veracruz, Morelos, Puebla, Querétaro, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí y Guanajuato.

Además de las cirugías, el personal médico efectuó revisiones postoperatorias para dar seguimiento a la recuperación de los pacientes y verificar su evolución.

Una oportunidad para recuperar autonomía y calidad de vida

Las cataratas representan una de las principales causas de disminución de la visión, especialmente entre personas adultas mayores, y pueden afectar actividades cotidianas como leer, caminar, trabajar o desenvolverse de manera independiente.

Mediante una intervención quirúrgica, es posible mejorar significativamente la capacidad visual de quienes padecen esta condición, favoreciendo su autonomía y bienestar.

Con esta jornada, la Fundación Telmex-Telcel destacó la importancia de acercar servicios médicos especializados a personas que enfrentan dificultades para acceder a tratamientos oftalmológicos.

El operativo representó un esfuerzo de coordinación entre instituciones, personal médico y organizaciones participantes para brindar atención gratuita a miles de pacientes y contribuir a mejorar su calidad de vida.