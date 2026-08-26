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Miércoles 26 de agosto de 2026

Ganaderos de Chihuahua se preparan para reanudar exportaciones a Estados Unidos

El sector ganadero de Chihuahua se declaró listo para retomar la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos, mientras busca que las estaciones cuarentenarias del estado puedan reabrir en un plazo aproximado de 30 días.

Álvaro Bustillos Fuentes, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh), sostuvo un encuentro con funcionarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) durante la reapertura de la estación cuarentenaria de Agua Prieta, Sonora.

Bustillos señaló que existe optimismo ante los protocolos sanitarios implementados en Chihuahua y estimó que, una vez autorizada la reapertura, podrían comenzar las exportaciones con alrededor de 750 cabezas de ganado diarias, para posteriormente aumentar el volumen de manera gradual.

Las tres estaciones cuarentenarias de Chihuahua realizaron adecuaciones para facilitar las inspecciones con perros entrenados para detectar el gusano barrenador. Además, se mantendrán medidas como la preinspección del ganado y el tratamiento obligatorio con ivermectina previo al embarque.

“Estamos puestos para la exportación, siempre preservando la sanidad y calidad que nos distingue”, afirmó Bustillos.

La expectativa de reapertura ocurre mientras disminuyen los casos activos de gusano barrenador en el estado. Con corte al 23 de agosto, Chihuahua reportaba 57 casos activos en 23 municipios, diez menos que el día anterior, mientras que el acumulado histórico alcanzaba 185 casos desde la detección del primero el pasado 14 de julio.

El sector ganadero espera que la reducción de casos, el fortalecimiento de las medidas sanitarias y las adecuaciones realizadas permitan avanzar hacia la reanudación gradual del comercio de ganado con Estados Unidos.

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