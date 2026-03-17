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Martes 17 de marzo de 2026

Garantiza SSPE retorno seguro a familias de Guadalupe Y Calvo

Como parte de los trabajos de seguridad y recorridos permanentes de reforzamiento táctico en la comunidad de Atascaderos y sus alrededores, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) dio inicio formal al operativo “Retorno Seguro”, con el objetivo de brindar acompañamiento institucional y condiciones de seguridad a familias que se vieron forzadas a abandonar el municipio de Guadalupe y Calvo.

El arranque del operativo se llevó a cabo en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en la capital, donde la Policía de Despliegue coordinó el traslado de las primeras 15 personas hacia la comunidad de Atascaderos y zonas aledañas, mediante el uso de un autobús oficial de la corporación.

Durante el trayecto, se implementó un despliegue de seguridad que incluyó el uso de un helicóptero de la SSPE para ampliar la cobertura de vigilancia, así como la integración de más vehículos con personas desplazadas que se sumaron al convoy.

En estas acciones participaron de manera interinstitucional diversas dependencias estatales, entre ellas la Secretaría General de Gobierno, el DIF Estatal, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de Salud y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el fin de garantizar un retorno integral y seguro.

El convoy estuvo conformado por 11 unidades y 36 elementos, además del seguimiento permanente a través de los sistemas de videovigilancia, lo que permitió mantener un monitoreo constante durante todo el operativo.

Estas acciones forman parte del compromiso de la SSPE para restablecer condiciones de seguridad en la región, estrategia impulsada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.

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