García Harfuch confirma investigación de posibles sucesores de “El Mencho” en el CJNG

Viernes 27 de febrero de 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las autoridades investigan a dos probables sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, recientemente fallecido, quien lideraba el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El funcionario indicó que no se revelarán nombres por tratarse de una indagatoria en curso, aunque confirmó que existen liderazgos regionales dentro del grupo delictivo, con al menos cuatro figuras bajo investigación.

“El Cártel Jalisco tiene presencia en varios estados. Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial”, declaró García Harfuch.

Respecto al nivel de violencia tras la muerte de “El Mencho”, el secretario aseguró que no se ha registrado un repunte generalizado. “El día domingo fue cuando más problemas hubo; al día siguiente se empezó a normalizar, y para el martes y miércoles las carreteras ya estaban todas abiertas y sin bloqueo alguno”, añadió.

Aunque no dio nombres, medios como REFORMA señalaron que dentro del círculo cercano al extinto líder podrían encontrarse posibles sucesores como Audias Flores Silva “El Jardinero”, Gonzalo Mendoza Gaytán “El Sapo”, Juan Carlos Valencia González “El Tres” y Ricardo Ruiz Velasco “El RR”.