Garduño atribuye incendio de estación migratoria a dos venezolanos; activistas cuestionan señalamientos

Jueves 15 de octubre de 2026

Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), atribuyó a la conducta de dos migrantes venezolanos el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, tragedia que dejó 40 personas muertas y 27 lesionadas.

Las declaraciones se produjeron después de que un juez federal decretara la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa 237/2023 que enfrentaba Garduño por ejercicio ilícito del servicio público, al considerar cumplidas las condiciones establecidas para la suspensión condicional del proceso.

“Lamentablemente, la conducta dolosa de dos venezolanos que tomaron unas colchonetas hace que las cosas se pongan difíciles”, declaró el exfuncionario, quien sostuvo que aun con medidas de seguridad era complicado evitar lo ocurrido.

Garduño rechazó haber sido omiso durante su gestión y aseguró que recorrió estaciones migratorias del país y visitó 510 unidades administrativas del INM.

También afirmó que después del incendio se trasladó a Ciudad Juárez para coordinar la atención de los lesionados, gestionar su traslado a hospitales y establecer comunicación con consulados y familiares de las víctimas.

Sin embargo, sus declaraciones fueron cuestionadas por Blanca Navarrete, directora de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), quien señaló que los dos migrantes venezolanos mencionados por Garduño no han sido sentenciados y consideró contradictorio atribuirles responsabilidad antes de una resolución definitiva.

Navarrete sostuvo que la causa contra el excomisionado no buscaba determinar quién inició el incendio, sino establecer si existieron omisiones relacionadas con el ejercicio de sus responsabilidades al frente del INM.

Entre los aspectos señalados mencionó la disponibilidad de extintores, salidas y señalización de emergencia, así como la capacitación en protección civil del personal migratorio y de los guardias de seguridad privada.

La organización consideró que las declaraciones de Garduño buscan trasladar la responsabilidad hacia quienes presuntamente iniciaron el fuego, mientras permanece abierta la discusión sobre las condiciones en las que se encontraban las personas migrantes al momento de la tragedia.

El incendio del 27 de marzo de 2023 continúa marcado por el reclamo de víctimas y organizaciones civiles para determinar responsabilidades por la muerte de 40 migrantes y las lesiones sufridas por otros 27.