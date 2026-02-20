Gasolina y diésel en México mantienen impuestos máximos por 46 semanas consecutivas

Viernes 20 de febrero de 2026

La gasolina y el diésel en México cerrarán la última semana de febrero con los impuestos al máximo posible, al mantenerse por 46 semanas consecutivas sin estímulos fiscales al IEPS, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Esto implica que los consumidores pagarán la totalidad del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre los combustibles, además del IVA que no presenta variación.

El aumento anual del IEPS se aplicó el 1 de enero de 2026, acorde a la inflación, y no se han otorgado estímulos fiscales, medida que en años anteriores ayudaba a amortiguar el costo para los usuarios. Desde el 11 de abril de 2025, cada litro de combustible paga su cuota máxima de impuestos.

Montos del IEPS del 21 al 27 de febrero:

Gasolina menor a 91 octanos (verde, magna, regular): $6.7001/litro

Gasolina mayor o igual a 91 octanos (roja, premium): $5.6579/litro

Diésel: $7.3634/litro

Contexto

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó un acuerdo con varias gasolineras para que el litro de Magna no supere los 24 pesos, a pesar del aumento del IEPS. Esto se aplica en la mayor parte del país, excepto en Ciudad Juárez y la frontera norte, donde existen descuentos especiales y estímulos diferenciados.

Los estímulos fiscales en combustibles son medidas del Gobierno Federal para reducir parcial o totalmente el cobro del IEPS, con el objetivo de aliviar los costos a consumidores y empresas cuando los precios internacionales del petróleo o las gasolinas suben. En ausencia de estos estímulos, el precio final depende directamente de los impuestos y de los costos de producción, logística y operación de cada estación de servicio.