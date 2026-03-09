Gasolinera de Chihuahua ofrece uno de los precios más bajos de gasolina verde en la Zona Norte: Profeco

Lunes 9 de marzo de 2026

Durante la conferencia matutina del Gobierno federal, la Procuraduría Federal del Consumidor presentó su reporte semanal sobre los precios de los combustibles en el país, destacando las estaciones con los costos más bajos y más altos de gasolina regular, conocida como “gasolina verde”.

En el caso de la región Norte, una estación de Pemex ubicada en el bulevar Juan Pablo II, en la ciudad de Chihuahua, fue señalada como la que ofrece el precio más bajo, con el litro de gasolina regular en 23.40 pesos.

El informe también incluyó a otra estación del mismo estado entre las que presentan los precios más altos en la región. Se trata de una gasolinera de Pemex ubicada en el municipio de Ocampo, sobre la carretera a Hermosillo, donde el combustible se vende en 24.39 pesos por litro.

El monitoreo de la Profeco divide al país en siete regiones para analizar el comportamiento de los precios al consumidor. En este esquema, los estados de Chihuahua y Durango integran la Zona Norte.

Cada semana, la dependencia realiza un seguimiento de los precios de los combustibles en diversas estaciones del país y presenta los resultados durante la conferencia de prensa encabezada por la Presidencia de la República, con el objetivo de informar a los consumidores sobre las opciones más económicas y detectar posibles abusos en el mercado.