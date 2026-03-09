El Estado

19.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 9 de marzo de 2026

Gasolinera de Chihuahua ofrece uno de los precios más bajos de gasolina verde en la Zona Norte: Profeco

Durante la conferencia matutina del Gobierno federal, la Procuraduría Federal del Consumidor presentó su reporte semanal sobre los precios de los combustibles en el país, destacando las estaciones con los costos más bajos y más altos de gasolina regular, conocida como “gasolina verde”.

En el caso de la región Norte, una estación de Pemex ubicada en el bulevar Juan Pablo II, en la ciudad de Chihuahua, fue señalada como la que ofrece el precio más bajo, con el litro de gasolina regular en 23.40 pesos.

El informe también incluyó a otra estación del mismo estado entre las que presentan los precios más altos en la región. Se trata de una gasolinera de Pemex ubicada en el municipio de Ocampo, sobre la carretera a Hermosillo, donde el combustible se vende en 24.39 pesos por litro.

El monitoreo de la Profeco divide al país en siete regiones para analizar el comportamiento de los precios al consumidor. En este esquema, los estados de Chihuahua y Durango integran la Zona Norte.

Cada semana, la dependencia realiza un seguimiento de los precios de los combustibles en diversas estaciones del país y presenta los resultados durante la conferencia de prensa encabezada por la Presidencia de la República, con el objetivo de informar a los consumidores sobre las opciones más económicas y detectar posibles abusos en el mercado.

Sheinbaum reafirma que México no permitirá operaciones del Ejército estadounidense en su territorio

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen en Guanajuato a presunto operador del Cártel del Golfo buscado por el ICE

Ataques a plantas desalinizadoras elevan la preocupación por el agua en Oriente Medio

Suspenden a juez Manuel Jurado Torres tras polémica por reclasificación de feminicidio

Instala Secretaría de Salud puestos fijos de vacunación contra el sarampión en Parral, Chihuahua y Juárez
Sicarios matan a dos hombres en centro de rehabilitación de Tijuana
César Jáuregui lidera preferencias para candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua, según Massive Caller
Localizan osamenta de encuestador del INEGI desaparecido en Urique
CFE incrementa ligeramente cargos de generación en febrero, tras tres meses de reducción
Presentan a ocho personas detenidas por generar disturbios en marcha del 8M en Chihuahua
Contratista de Pemex organiza fiesta de XV años con Belinda, J Balvin y Galilea Montijo
Condenan a 30 años de prisión a profesor por abuso sexual de dos menores en Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Turquía intercepta segundo misil iraní en su espacio aéreo y advierte sobre medidas contra amenazas
Hijos de “El Chapo” encabezan la lista de mexicanos más buscados por EU tras la muerte de “El Mencho”
Violentos enfrentamientos en el este de Líbano tras intento de desembarco israelí