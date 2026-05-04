Gasolinera de Chihuahua vuelve a aparecer entre las más caras del país: Profeco

Lunes 4 de mayo de 2026

Una estación de Petro Seven ubicada en la ciudad de Chihuahua volvió a figurar entre las gasolineras con los precios más altos del país, de acuerdo con el monitoreo semanal presentado por la Procuraduría Federal del Consumidor.

Durante el informe “Quién es Quién en los Combustibles”, el titular de la dependencia, César Iván Escalante Ruiz, informó que la estación ubicada en avenida Desarrollo #2801, esquina con Retorno Impulso, fue incluida en el listado de establecimientos con precios elevados en gasolina regular.

Según el reporte, el precio promedio nacional del litro de gasolina regular se ubica en 23.67 pesos; sin embargo, algunas estaciones han superado ese nivel con márgenes de ganancia mayores a los establecidos en el acuerdo vigente con el sector gasolinero.

Escalante Ruiz señaló que dicho acuerdo contempla que el margen de ganancia no exceda los dos pesos por litro, aunque algunas estaciones —entre ellas la de Chihuahua— han rebasado ese límite.

En el mismo informe también se mencionó a una gasolinera de la marca ARCO en Guadalajara, donde el litro de gasolina regular alcanzó los 25.35 pesos, posicionándose entre los precios más altos detectados a nivel nacional.