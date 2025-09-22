Gasolinera de Nonoava, entre las más caras del país: Profeco

Lunes 22 de septiembre de 2025

Una estación de servicio ubicada en el municipio de Nonoava, Chihuahua, fue señalada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) como una de las más caras del país en cuanto al precio de la gasolina tipo regular, conocida como “verde”.

De acuerdo con el reporte semanal presentado esta mañana durante la Conferencia de Prensa de la Presidencia de la República, la gasolinera de Nonoava se colocó en el séptimo lugar a nivel nacional con un precio al público de 24.39 pesos por litro, rebasando el límite acordado entre el Gobierno Federal y empresarios del sector.

Este informe, elaborado por Profeco, identifica cada semana a las estaciones de servicio que ofrecen los precios más altos y más bajos en las distintas regiones del país. En esta ocasión, ninguna estación del estado de Chihuahua apareció en el listado de las opciones más económicas dentro de la Zona Norte, lo que representa un contraste negativo para los consumidores locales.

Durante la presentación, autoridades federales también promovieron el uso del “Localizador de Precios” de Profeco, una herramienta digital diseñada para que los consumidores puedan comparar precios del combustible en su localidad y tomar decisiones más informadas sobre dónde abastecerse.

Este nuevo señalamiento hacia la estación de Nonoava se suma a una creciente preocupación por el comportamiento de los precios del combustible en ciertas regiones del país, especialmente en zonas alejadas donde las opciones para los consumidores suelen ser más limitadas.

La Profeco advirtió que continuará con la vigilancia semanal y no descartó posibles sanciones o visitas de verificación a las estaciones que estén incumpliendo los acuerdos de precios o presenten irregularidades en el servicio.