Gasto en pensiones crecerá en 2026 y representará mayor presión para las finanzas públicas

Lunes 15 de septiembre de 2025

El gasto público destinado a pensiones para el año 2026 será aún mayor que el actual y representará una creciente presión para las finanzas públicas mexicanas, ya que se prevé que aumente en proporción al Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con el Paquete Económico 2026 presentado por el Gobierno Federal, se proyecta destinar 2.3 billones de pesos para cubrir pensiones contributivas y no contributivas, lo que equivale al 23% del gasto total del próximo año.

Las pensiones contributivas, que corresponden a aquellos trabajadores que durante su vida laboral aportaron una parte de su salario a los institutos de seguridad social, tendrán un gasto estimado de 1.7 billones de pesos, lo que representa un aumento del 0.5% respecto a 2025.

Alejandra Marcos, directora de Análisis de Intercam, señaló que el gasto en pensiones seguirá siendo “una presión estructural ante la falta de ingresos tributarios que respalden el crecimiento natural”.

Por otro lado, las pensiones no contributivas, que corresponden a programas federales como la Pensión Universal para Adultos Mayores, están proyectadas en 620 mil millones de pesos, con un incremento del 13.5% para 2026.

Fernanda García, directora de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), alertó que aunque el gasto mayoritario proviene de las pensiones contributivas, el crecimiento acelerado de las pensiones no contributivas es un “foco rojo” que debe atenderse.

Este aumento se debe, en parte, a la implementación de un nuevo esquema de pensión para mujeres. Mientras que los hombres mayores de 65 años pueden acceder a esta pensión, la edad mínima para mujeres se redujo a 63 años, y a los 60 años si son residentes de localidades indígenas o afromexicanas.

El incremento del gasto en pensiones refleja un desafío para el manejo de las finanzas públicas, ya que el sistema actual debe sostener un aumento demográfico en la población adulta mayor, sin un correspondiente crecimiento en los ingresos tributarios que garanticen su sostenibilidad.