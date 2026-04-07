Gaza Colgante 9% de avance y 2 mil toneladas de acero para para conectar Periférico y Teófilo Borunda

Martes 7 de abril de 2026

El director de Obras Públicas, Carlos Rivas, informó que la construcción de la gaza de incorporación que conectará el Periférico de la Juventud con el boulevard Teófilo Borunda presenta un avance del 9%.

Rivas detalló que los trabajos se desarrollan en tiempo y forma, y que en las próximas semanas se espera un progreso más visible conforme se integren los elementos estructurales de la obra.

Aunque actualmente predominan labores de excavación y preparación, gran parte del avance se lleva a cabo fuera del sitio, en procesos de soldadura y armado, lo que permitirá acelerar la instalación de la estructura en las siguientes etapas.

El proyecto contempla una estructura de gran magnitud con un estimado de 2 mil toneladas de acero, de las cuales 800 toneladas ya se han recibido y se trabajan en taller para la fabricación de vigas y componentes del puente.

Autoridades adelantaron que próximamente se implementará un cierre vial en el boulevard Ortiz Mena, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y atender los avisos oficiales sobre rutas alternas.