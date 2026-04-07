Chihuahua

25.14°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 7 de abril de 2026

Gaza Colgante 9% de avance y 2 mil toneladas de acero para para conectar Periférico y Teófilo Borunda

El director de Obras Públicas, Carlos Rivas, informó que la construcción de la gaza de incorporación que conectará el Periférico de la Juventud con el boulevard Teófilo Borunda presenta un avance del 9%.

Rivas detalló que los trabajos se desarrollan en tiempo y forma, y que en las próximas semanas se espera un progreso más visible conforme se integren los elementos estructurales de la obra.

Aunque actualmente predominan labores de excavación y preparación, gran parte del avance se lleva a cabo fuera del sitio, en procesos de soldadura y armado, lo que permitirá acelerar la instalación de la estructura en las siguientes etapas.

El proyecto contempla una estructura de gran magnitud con un estimado de 2 mil toneladas de acero, de las cuales 800 toneladas ya se han recibido y se trabajan en taller para la fabricación de vigas y componentes del puente.

Autoridades adelantaron que próximamente se implementará un cierre vial en el boulevard Ortiz Mena, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y atender los avisos oficiales sobre rutas alternas.

INE elimina más de 160 mil afiliaciones de Morena por falta de autenticidad

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Derriban avioneta en Guadalupe y Calvo; buscan la aeronave en zona serrana

Declaración anual 2026: quién debe presentarla antes del 30 de abril y qué multas aplican

¿Por qué volver a la Luna? Las nuevas razones detrás de la carrera espacial del siglo XXI

Puentes Chihuahua-Aldama/Fuerza Aérea y Nogales/Industrias avanzan 56% en construcción
Buzos del Ejército buscan a mineros atrapados en El Rosario, Sinaloa
Vinculan a tres por desaparición de personas
Localizan a hombre ejecutado en carretera Creel-San Juanito, Bocoyna
BMA urge al Gobierno federal a aceptar colaboración internacional sobre desaparecidos
IMSS informa cómo actuar si faltan medicamentos en recetas de hospitales públicos
Capacitan a funcionarios de 19 municipios en modernización catastral en Cuauhtémoc
Chínipas registra la temperatura más alta del estado: 37.3 °C

Municipios

Más Noticias

Audiencia constitucional por caso del relleno sanitario podría finalmente realizarse el 9 de abril: Secretaría del Ayuntamiento
Sobreviven ataque armado y aterrizaje forzoso en la Sierra de Chihuahua
Banamex advierte que la deuda bruta de México podría alcanzar 60.5% del PIB en 2026